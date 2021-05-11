Мнение: Зачем нам охотники?

О, Настя Миронова придумала выход, посмотрев на то, что случилось в Казани! Очень по-женски. А поскольку общество у нас женское – думаю, у ее инициативы есть все шансы на реализацию. С мужиками, думаю, тоже можно было бы договориться: охотничье оружие запретить, а нарезное короткоствольное – наоборот, разрешить. От пистолетных пуль, кстати, и ранения не такие страшные, как от жаканов или от картечи в упор.

“В связи с трагедией в Казани хочу обсудить вот что: вы заметили, что и в России, и даже в США случаи массовой стрельбы упираются в охоту? У нас все случаи, когда стрелки приходили в школу, это использование охотничьего оружия и охотничьего разрешения. В России очень мало короткоствольного и хотя бы нарезного оружия. Более того, для получения лицензии на нарезное, то есть, более точное оружие, даже длинноствол, нужен опыт пятилетнего владения гладкоствольным ружьем.

Таким образом, получаем следующее:

– подавляющее большинство оружия в России сегодня – гладкоствольное, то есть, охотничье, и находится в обороте фактически по охотничьей лицензии. Согласно этой информации, еще два года назад в России было 4,4 млн гладкоствольных ружей и винтовок и только 948,5 тыс. единиц нарезного оружия, из которого подавляющее число – длинноствол, то есть, тоже охотничьи стволы. Газовые и пневматические пистолеты в расчет не берем. Как и наградные – их на руках у населения очень мало;

– охотничье оружие в России должно храниться в сейфах, требования к содержанию длинных стволов таковы, что практически исключают использование их в качестве оружия защиты, потому что при надлежащем хранении человек не успевает во время нападения достать ружье. Если говорить о гражданском применении охотничьего оружия, то оно почти всегда является оружием нападения: задумавший стрельбу человек спокойно достает ствол из сейфа, а его жертва сделать это не успевает;

– так как для получения нарезного оружия нужно пять лет владеть гладкоствольным оружием и не иметь замечаний, раньше 23 лет его приобрести нельзя. Ни один из стрелков, совершивших в России последних лет нападения на школы и толпу, не мог приобрести нарезное оружие – они покупали исключительно гладкоствол, если бы охотничьи ружья и винтовки были запрещены, эти люди не смогли бы приобрести ствол вообще;

– такие данные подтверждает даже статистика США, где оборот любого оружия легализован: там от 80% всех случаев вооруженной самообороны приходятся на короткоствольное нарезное оружие, то есть, на пистолеты. Потому что пистолет всегда при человеке, винтовку на улице не носят, а большинство нападений совершается не в домах.

У нас пистолеты фактически запрещены. За исключением наградного и служебного оружия все короткие стволы в России нелегальные. Ужесточение их оборота никак не отразится на статистике преступления, потому что законопослушное население их все равно не приобретает, а для бандитов ничего не изменится.

Что же сделалать, чтобы снизить число нападений? А простой выход: запрет охотничьей деятельности сам собой выведет из легального поля почти 5,3 млн единиц оружия. Почему не запретить его, если оно все равно не может быть использовано для самообороны, а контролировать его невозможно? Это невозможно ни в одной стране, везде расстреливают из легальных охотничьих ружей и винтовок. Разрешение на охотничий ствол в России это потенциальная лицензия на расстрел толпы – государство выдает оружие, но не может контролировать его применение против невооруженных граждан. И делает это лицемерно: в России длинноствол имеют более 4 млн человек. У нас, что, столько охотников?

Охота – дичайший историзм, антигуманный и достойный осуждения. Нет никаких моральных оправданий охоте, от нее и охотников – только проблемы: оборот оружие, жестокость, грубость. Всему обществу будет лучше, если государство полностью запретит охоту, а регуляцию численности животных возьмет на себя. Как лесники следят за пожарами, там егерские войска следили бы за популяцией волков, кабанов, медведей. И делали бы это с помощью служебного оружия, применение которого также четко бы отслеживалось, как сейчас – оборот армейского и полицейского оружия.

Простое же решение. Зачем нам в XXI веке охота и охотники? Ничего, кроме жестокости к животным и неконтролируемого оружия, они не приносят