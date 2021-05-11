 

Novavax объявила об успешном завершении доклинических испытаний вакцины от COVID-19 и гриппа

11.05.2021, 20:12, Разное
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Четырехвалентная вакцина NanoFlu/NVX-CoV2373 представляет собой комбинацию двух вакцин Novavax, от гриппа и от COVID-19. Последняя создана на основе инактивированного (убитого) вируса, S-белок SARS-CoV-2 представленный в виде рекомбинантных наночастиц. По результатам второй и третьей фазы клинических испытаний ее эффективность составила 89,3%.

В ходе доклинических исследований новой вакцины у хорьков и хомяков вырабатывались высокие уровни антител против обоих заболеваний, которые увеличивались спустя две недели после введения первого компонента препарата. В контрольной группе животные получали вакцины NanoFlu или NVX-CoV2373 раздельно. По результатам испытаний оказалось, что иммунный ответ был сопоставимым во всех группах.

В ходе исследования привитых комбинированной вакциной хомяков заразили SARS-CoV-2. После их усыпления ученые проанализировали образцы легких животных и не обнаружили там следов коронавируса.

В компании сообщили, что клинические испытания вакцины на людях планируются в конце 2021 года.

«Несмотря на низкие показатели заболеваемости гриппом во время пандемии COVID-19, он остается значительным риском для глобального общественного здравоохранения, и потребность в универсальных и более эффективных вакцинах важна как никогда. Эта комбинированная вакцина в будущем может стать важным инструментом в долгосрочной борьбе с обеими респираторными инфекциями», — заявил президент по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн (Gregory M. Glenn).

Отметим, что разработка комбинированных вакцин от коронавируса и гриппа ведется также в России. Институт экспериментальной медицины создает бивалентную вакцину против SARS-CoV-2 и с использованием платформы живой гриппозной вакцины. По словам ученых, это будет интраназальный препарат в виде спрея, который обеспечит формирование иммунного ответа на слизистой верхних дыхательных путей. Такой вид вакцинирования считается очень щадящим, особенно для маленьких детей.

В свою очередь, научный центр «Вектор» ведет разработку объединенной вакцины против SARS-Cov-2 и гриппа на основе вируса кори.



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