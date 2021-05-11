 

Ученые установили связь между пародонтитом и высоким риском смерти от COVID-19

11.05.2021, 20:10, Разное
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Ученые из Университета Макгилла установили взаимосвязь между пародонтитом и тяжелой формой COVID‐19. Эта тема изучалась в рамках проведения нового исследования совместно с Институтом здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад.
Специалисты установили, что у зараженных коронавирусом с пародонтитом риск смертельного исхода почти в девять раз больше, нежели у тех, кто имеет здоровые десна. Пациенты, имеющие проблемы стоматологического характера, в 3,5 раза чаще оказывались в отделениях интенсивной терапии. К тому же им в 4,5 раза чаще проводилась вентиляция легких.

В ходе проведения исследования научные сотрудники использовали математические модели, в которых учитывались разные внешние факторы. Наличие у пациентов пародонтита исследователи оценили посредством стоматологических рентгенограмм, взятых в базах данных. Всего в выборке были задействованы 568 пациентов.

По словам директора Института стоматологии имени Боровского Ирины Макеевой, создаются предпосылки для развития тромбоза, если патогены попадают в кровяное русло через специальные карманы. Воспалительные процессы, протекающие в пародонте, могут иметь связь с общесоматическими проблемами. Состояние человека усугубляет то, что заболевание редко можно определить на ранней стадии из-за отсутствия характерных симптомов.

Источник: iz.ru



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