 

Неубиваемый Oukitel K15 Plus с NFC, 10 000 мА•ч можно купить за 90 долларов до 20 мая

11.05.2021, 20:10, Разное
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Свой новый сверхдоступный неубиваемый смартфон с огромной емкости аккумулятором представила китайская компания Oukitel. K15 Plus получил 10 000 мА•ч, модуль NFC, возможность зарядки от его батареи других устройств и ценник в 90 долларов США, который действителен до 20 мая.
На рынке сверхбюджетных смартфонов появился новый игрок от китайского бренда Oukitel. K15 Plus стоимостью 90 долларов получил при этом массу защитных опций, превращающих его в по-настоящему неубиваемый аппарат. Так, девайс заключен в металлический корпус с прорезиненной задней крышкой, а стекло дисплея устойчиво к появлению царапин. Он не боится падений и ударов, однако точной информации относительно его соответствия тем или иным стандартам защиты нет.

Кроме того, Oukitel K15 Plus получил достойную производительность благодаря оснащению однокристальной платформой MediaTek 6761, дополненной 3-гигабайтным чипом оперативной памяти. Встроенный 32-гигабайтный флэш-накопитель можно расширить за счет карты памяти до 256 гигабайт. Фронтальный 5-мегапиксельный объектив размещен в вырезе посредине 6,52-дюймового дисплея с соотношением сторон 20 к 9 и разрешением 720 на 1600 точек. Главный датчик основной камеры имеет разрешение в 13 миллионов пикселей.

Есть в устройстве NFC, традиционный разъём для наушников на 3,5 миллиметра, а также опции распознавания лиц и дактилоскопического сканера. В подарок к смартфону покупатель получит чехол. Батарея на 10 000 мА•ч позволит не только работать почти 70 часов или почти месяц в режиме ожидания. Кроме 774 часов функционирования аккумулятора без необходимости подзарядки с помощью Oukitel K15 Plus можно заряжать другие устройства. Стоимость девайса на AliExpress сейчас составляет всего 90 долларов, однако действительной цена будет только до 22 мая. После аппарат будет продаваться вдвое дороже, за 188 долларов США.

Источник: www.ixbt.com



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