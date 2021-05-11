 

Депутаты обсудят деофшоризацию экономики на отчете правительства

11.05.2021, 20:00, Разное
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На пленарном заседании парламентарии деанонсировали налоговое соглашение с Нидерландами. Завязалась дискуссия о деофшоризации российской экономики.

Важно, чтобы деньги оставались внутри страны, подчеркнул Володин. “А так получается, здесь зарабатывают, отправляют в офшоры, в офшорах осваивают. Какая перспектива тогда у страны, которая прибыль свою отдает другим государствам?» — сказал председатель ГД.

По его словам, такие вопросы граждане озвучивают в ходе встреч с депутатами в регионах. В ходе отчета правительства 12 мая парламентарии озвучат эти вопросы главе правительства Михаилу Мишустину.

Глава кабмина начнет отчет в 10 часов утра по московскому времени. После отчета Мишустин встретится с руководителями фракций.

Депутаты завершили подготовку вопросов для отчета. Думские комитеты консультировались с профильными министерствами.

«Нам есть о чем поговорить, есть предложения, и мы надеемся, что Правительство нас услышит, учитывая, что предложенные Государственной Думой решения сейчас находятся в проработке», – заключил спикер ГД.



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