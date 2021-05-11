 

Мнение: Цисгендерный миллениал

11.05.2021, 19:56, Разное
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Трудности подбора кадров в ЦРУ.

Цисгендерный миллениал

В США продолжается скандал из-за видео, размещенного ЦРУ в соцсетях. Их критикует экс-директор ЦРУ Майкл Помпео.

Он пишет, что США не могут рисковать национальной безопасностью только ради того, чтобы соответствовать повестке американских либералов. «Когда я был директором ЦРУ мы оценивали людей по их талантам и навыкам, а не по тому какой они расы или ориентации».

Так он прокомментировал ставшее скандальным видео, которое ЦРУ разместило 28 апреля. В нем аналитик этого ведомства по имени Мия рассказывает о себе. «Я цветная женщина. Я мама. Я цисгендерный миллениал, которой было диагностировано генерализованное тревожное расстройство», – говорит она. Дальше Мия сообщает, что боролась с «синдромом самозванца». Но в возрасте 36 лет, утверждает она, «я отказалась смириться с ошибочной патриархальной идеей о том, кем женщина может или ей следует быть» и «я устала от чувства, что я будто бы должна извиняться за то место, которое я занимаю». В пространном видео Мия призывает своих зрителей быть самими собой

https://t.me/boris_rozhin/15043 – цинк

Пытались нанять людей с отклонениями для галочки, чтобы соблюсти квоту инклюзивности, но не прокатило.
Ну и учитывайте, что аналитику в Лэнгли могут писать люди с генерализированными тревожными расстройства.
Наверняка, именно подобные лучшие кадры брошены на борьбу с российским влиянием в США.

Источник: Colonel Cassad



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