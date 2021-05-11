Мнение: Психологи в российских сериалах

Время от времени я смотрю российские сериалы про психологов. Несколько серий, хотя обычно и одной слишком много.

Психологи в таких сериалах всегда от слова “псих”.

Травмированные в детстве, жертвы своих мам. Перефразируя Сократа про жен и философов, можно сказать: “Попадется хорошая мать, вырастешь счастливым, попадется плохая мать, станешь психологом”.

Все такие кино-психологи – извращенцы, но и харизматики тоже.

Я бы написала слово “харизматики” в кавычках, но сценаристы честно стараются показать харизму.

Харизма их героев выглядит как кантовская вещь в себе.

Никак иначе ее не увидишь, не почувствуешь из зрительского зала, не оценишь, как только по отношению к “харизматику” других героев. Они им зачарованы, ошеломлены, потому что так распорядился сценарист.

Вопрос с тем, как сделать соблазнительный образ, многие сценаристы решают просто.

А пусть все в фильме на него соблазняются!

И вот вы видите на экране кого-то унылого, а по сценарию в него все влюблены. Или вы слушаете скучную речь героя, а по сценарию все попадают под его влияние и шарм.

Вот я на днях посмотрела несколько серий нового сериала “Медиатор”.

Там ГГ как раз такой переговорщик-психолог-извращенец-травматик-харизматик. Актер (Бурковский) симпатичный и, если образ обладает хоть каким-то обаянием, то только благодаря актеру и вопреки сценарию.

Далеко не у всех хороших актеров получается нейтрализовать плохой сценарий, хотя они всегда стараются. Например, в том же сериале героиня Пересильд получилась тошнотной и стыдной, как ни старалась.

При том, что актриса – отличная, я про нее в блоге как-то писала, но уравновесить такую глупую роль не смогла.

По сценарию она фсб-шница, но думает только о сексе, пишет какому-то случайному мужику эротические сообщения, обижается, что он с ней не встречается, вытаскивает его к себе домой, пытается изнасиловать с пистолетом в руке. Мужик женат, его интересовал только вирт, и это возмущает нашу героиню. Она придумывает месть. Приходит на детскую площадку, где мужик играет с ребенком и громко рассказывает его жене, чтобы слышали все на площадке, что он импотент и пишет ей о сексе. Она требует у жены развестись с ним. А потом зачитывает вслух порно-сообщения, прямо при малолетних детях на площадке.

Глупой бабой с решетом и отчаявшейся дояркой почему-то сделали именно фсб-шницу, дочку дипломатов, в исполнении симпатичной Пересильд. Как будто сценаристка решила переплюнуть всех по части абсурда.

ГГ, тот, который харизматик по сценарию, помогает фсб-шнице, когда обиженный мужик написал на нее заявление, что она хотела его изнасиловать, угрожая табельным оружием. Но как помогает?

Сначала он рассказывает ей про личные границы. Дескать, вот, твой мозг все искажает, ты не видишь когда нарушаешь чужие границы, липнешь к человеку. Сумбурно рассказывает, путано, а потом показывает ей на деле “крючок”. Так и называет это “забросил крючок”.

Крючок состоит в том, что он ставит корзину с цветами около двери той самой “опозоренной жены опозоренного мужа” (хотя опозорена только наша доярка с пистолетом). В корзине – визитка с его фамилией, телефоном и словами “я тебя люблю”.

Вот это крючок! И ведь работает. Девушка сразу же звонит ему, щебечет, что курьер ошибся адресом, и готова привезти незнакомому мужику цветы, куда он скажет. Дальше бросает ребенка, мчится в отель к ГГ и тут же ему отдается через минуту, прямо перед камерой, которую коварно включили. Зачем камера, я не поняла, и как это поможет избежать суда – тоже. Но среди прочего абсурда это уже не так важно.

То есть нам понятно, что крючок – это вещь, которая с виду может выглядеть чушью и даже сливом, но на нее все ведутся и бегут раздеваться в отель. Вот что такое крючок.

В сериале много странного и без крючков.

Например, все женщины – недалекие нимфоманки.

Вообще, все герои только и думают о сексе, и хотя в центре сюжета – расследование трагичного дела о серийном суициде подростков, все взрослые думают только о блуде. Причем о садомазо-сексе, все думают. Все на этом помешаны. ГГ ведет себя по-свински, уныло по-свински или с подвывертом, а все героини от него без ума.

Когда женщины только начали заявлять о себе в литературе, некоторые злые мужчины обвиняли их в том, что они низводят литературу до бытовых, приземленных тем, до кухонного кругозора домохозяек. Потом женщины доказали, что это не всегда так.

Но до сих пор многие женские сценарии действительно выглядят как проекции скучающих домохозяек, мир которых сузился до мужской ширинки, поскольку ничего интересней в мире их кухонь нет. Герои встречаются поговорить о деле и вдруг начинают раздеваться и “я-я… дас ист фантастиш”.

Как в армии в вечерний компот добавляют бром, чтобы либидо новобранцев не нарушало сон, так некоторым сценаристкам нужно добавлять в еду бром, чтобы их либидо не пускало весь сценарий коту под хвост.

В центре сюжета – гениальный русский ученый, изобретение которого стоит миллионы долларов, и конфликт развивается между его наследниками. Оказывается по ходу, что этот ученый убил жену, потому что застал своего сына-подростка в ванной со своей любовницей. Другой истории русскому гению придумать было нельзя. Ну а как?

Наверное, это калька на первую серию сериала о Шерлоке с Камбербэтчем. ГГ приходит туда-сюда, где бегает полиция, дома оцеплены, а он просто смотрит, берет телефон и решает проблему. Такие же таинственные серийные суициды и некий жестокий гипнотизер, который внушает подросткам желание смерти.

“Шерлок для бедных” получился, точнее для очень бедных.

Поэтому еще порно добавили, да побольше, не экономя и не скупясь, как русский купец в анекдоте “укропу в зад”.