 

Мнение: Наезд

11.05.2021, 19:36, Разное
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Главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что дома у Медведчука в Киеве проходит обыск. Как уточнил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, это связано с делом о добыче газа в Крыму. По информации "Украинской правды", обыски также идут в офисе ОПЗЖ и еще двух домах политика.

По всей видимости, речь идёт о выполнении договоренностей (или даже прямых указаний в адрес украинских властей) в ходе приезда госсекретаря США Блинкена в Киев на днях. Одним из решений было укрепление антикоррупционных структур и полная их независимость от государственной власти Украины. Так как независимость — понятие растяжимое, то по факту антикоррупционной повесткой на территории Украины должны будут руководить именно американцы. Для того и требуется выведение ее из-под контроля украинской власти.

Отдельный вопрос, конечно, как это соотносится с суверенным статусом Украины (по-видимому, никак, но в данном случае всё и без того понятно). Однако нужно понимать, что под коррупцией понимается не только чисто криминальная составляющая. Речь идет и о политической части этого явления.

То, что олигарх постсоветского разлива по определению гангстер, наверное, нет смысла уточнять. Это справедливо и для Украины, и для России, и для любой другой страны. Конечно, есть и нюансы. В России миллиардер — это, в общем-то, техническая должность держателя кланового общака. Должность важная, абы кого на нее не поставят, но все российские миллиардеры — это просто распорядители клановых денег. В этом случае даже сложно говорить о коррупции как таковой. На Украине в целом всё так же, хотя и с определенными нюансами. Однако то, что касается людей, являющимися проводниками кремлевской политики — здесь все ровно так же, как и в метрополии. Это не их деньги. Это то, чем они распоряжаются по указанию из Москвы. И строго говоря, в данном случае обвинение в госизмене выглядит достаточно логичным и оправданным — а как еще называть людей и структуру, которая в интересах другой страны проводит враждебную твоей стране политику, да еще и на чужие деньги?

Зеленский уже «наезжал» на структуры Медведчука, закрыв вещание принадлежащих ему СМИ. Это привело к угрозе вторжения на Украину буквально несколько недель назад. Теперь же второй шаг, и куда как более серьезный. По сути, никому в Киеве неинтересно сажать Медведчука. Следствие, суд, публичный интерес к процессу — а грязного белья там столько, что только начни вытаскивать. Вскроется такое, что лучше бы не озвучивать вообще. Поэтому Медведчука легонько подталкивают на выход — свали и никто тебя трогать не будет. Ну, будешь под угрозой ареста при приезде — так не приезжай, в чем проблема?

Почему именно сейчас вторая серия «наезда» на Медведчука? Да потому что теперь у Путина встреча с Байденом. И сорвать эту встречу ростом напряженности на границе — ну, это как-то несерьезно. И уж про вторжение так тем более говорить не приходится. Поэтому как раз сейчас у Зеленского развязаны руки, а Блинкен, похоже, дал отмашку и гарантии, что всё пройдет как надо. Путину в таком случае придется проглатывать оскорбление. Перед пацанами, конечно, неудобно, но деваться-то некуда. На кону важная стрелка.

Источник: Эль Мюрид



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