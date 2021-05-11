 

Правительство утвердило правила уничтожения фальсифицированного и контрафактного вина

11.05.2021, 19:22, Новости дня
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Изъятая фальсифицированная, недоброкачественная или контрафактная винодельческая продукция должна быть уничтожена по решению суда, соответствующее постановление утвердило правительство, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Учет изъятой винодельческой продукции ведет Россельхознадзор. По решению суда владелец такой продукции обязан уничтожить его самостоятельно или с привлечением специализированной организации, которая занимается такой деятельностью, передает РИА «Новости».

Также владелец должен в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда сообщить ведомству о месте и времени уничтожения продукции. Если же владельца не удалось установить, то решение об уничтожении принимает суд на основании иска Россельхознадзора.

Специализированная организация уничтожает изъятую винодельческую продукцию в течение 30 дней со дня ее передачи. Расходы возмещаются владельцем либо, если он не установлен – за счет бюджетных средств, выделяемых службе.

Ранее Роскачество отметило улучшение качества сделанного из отечественного сырья вина.



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