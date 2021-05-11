Глава Минпросвещения оценил действия учителей школы в Казани

Самоотверженные действия учителей школы №175 в Казани, где произошла стрельба, позволили избежать большего числа жертв, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв… Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы дети зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявил об этом, поэтому в целом учителя (действовали) самоотверженно», – цитирует РИА «Новости» Кравцова.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.