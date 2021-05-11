 

Российский университет вошел в справочник медицинских вузов мира ВОЗ

11.05.2021, 19:22, Новости дня
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Псковский государственный университет (ПсковГУ), который является опорным вузом региона, вошел в справочник медицинских вузов мира, составленный Всемирный организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

«Псковский государственный университет включен в Мировой справочник медицинских вузов ВОЗ с программой «Лечебное дело», которая прошла государственную аккредитацию. Главной целью является оказание помощи будущим студентам при выборе вуза, медицинским регулирующим органам при трудоустройстве врачей, а также информирование исследователей и представителей общественности об особенностях программ медицинского образования во всем мире», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным пресс-службы, включение ПсковГУ в перечень медицинских вузов ВОЗ расширяет возможности университета по развитию образовательной программы «Лечебное дело». «В данный перечень попадает далеко не каждый вуз, и для нас, как для университета, который сравнительно недавно приступил к формированию и расширению медицинских направлений обучения, факт включения в данный перечень представляется очень важным достижением», – сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Обучение по программе специалитета «Лечебное дело» ведется в ПсковГУ с 2018 года. Программа длится шесть лет. Первые три года студенты получают естественнонаучные знания: изучают математику, физику, химию, биологию. В последующие три года преподаются клинические дисциплины, от общей хирургии и пропедевтики до кардиологии, гастроэнтерологии и стоматологии.

В рамках нацпроекта «Образование» ПсковГУ в конце 2020 году впервые за свою историю запустил образовательную программу в сфере медицины «Лечебное дело» на английском языке. Она рассчитана на иностранных студентов, в том числе из Африки и Индии, а первыми, кто начал обучение, стали представители арабских стран.

Программа «является билингвальной»: два года студенты будут обучаться на английском языке и затем в следующие три года – на русском языке. Создание такой программы стало возможным после того, как в составе вуза появился институт медицины и экспериментальной биологии. Туда входят программы биологического цикла, а также связанные с медицинским направлением: это «Лечебное дело», «Медицинская кибернетика», «Медицинская биохимия». В программе также предусмотрены модули, которые позволяют будущим биологам работать в инфекционной сфере, в сфере эпидемиологии, санитарной защиты населения.



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