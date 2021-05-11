Ибупрофен никак не влияет на тяжесть течения и смертность от COVID-19 — исследование



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В своей статье в журнале The Lancet Rheumatology авторы исследования напомнили, что в начале пандемии в научной среде высказывались опасения по поводу возможных рисков приема НПВП, в частности, ибупрофена. В частности, существовало мнение, что НПВП могут усиливать активность рецепторов АПФ2 в легких, сердце, почках и кишечнике — «центральных мишеней» для SARS-CoV-2. Кроме того, прием жаропонижающих может препятствовать своевременной диагностике COVID-19, поскольку эти средства снимают один из главных симптомов — повышенную температуру.

Эта научная дискуссия стала толчком для многочисленных исследований, в ходе которых ученые пытались подтвердить или опровергнуть возможную связь приема НПВП и тяжести течения COVID-19. Авторы нового и крупнейшего на сегодняшний день исследования использовали данные британской когорты ISARIC Clinical Characterization Protocol, что позволило получить информацию о более чем 72 тысячах госпитализированных с COVID-19 пациентов. Это примерно 60% от общего числа заболевших, которые проходили лечение в стационарах Великобритании с января по август прошлого года.

Ученые проанализировали возможную связь между воздействием НПВП с тяжелыми исходами COVID-19, включая госпитализацию в отделения интенсивной терапии, потребность в кислороде и искусственной вентиляции легких, поражение почек и смертность. Результаты показали, что ни один из этих исходов не был связан с приемом ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных препаратов в течение двух недель до госпитализации. Анализ также не выявил повышенного риска смертности среди пациентов, принимавших эти жаропонижающие.

«Настоящее исследование дополняет несколько предыдущих наблюдательных исследований, большинство из которых подтвердили отсутствие связи между применением НПВП и тяжестью COVID-19. Исходя из этих данных клиницисты не должны воздерживаться от рекомендаций приема НПВП или их отмены для пациентов с COVID-19», — заключили авторы исследования.