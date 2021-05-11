 

Геннадий Хазанов рассказал о предательстве сводного брата по отцу

11.05.2021, 19:16, Разное
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С детства Геннадий Хазанов знал о своем отце только из рассказов родственников. Он был внебрачным ребенком, а у его родителя от другой женщины были еще двое сыновей. Сводные братья разочаровали артиста каждый по-своему.
Геннадий Хазанов знал, что отец Виктор Лукачер слыл очень любвеобильным мужчиной. Инженер бросил жену, когда она была беременна. Когда артист стал знаменитым, то проживал с отцом в одном доме, но даже не догадывался об этом. Виктор Лукачер так и не смог подойти к сыну, чтобы поговорить. При этом на связь вышел старший сводный брат. Об этом Геннадий Хазанов пояснил Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Актер признался, что согласился встретиться с родственником и пригласил его к себе на спектакль. После этого он узнал, что сводный брат дал интервью, в котором обвинил его мать в том, что она разбила их семью. 75-летний Геннадий Хазанов отменил встречу, а сводный брат стал ему звонить и говорить, что его осаждают журналисты. Артист признался – ему было неприятно из-за этой ситуации.

Связь с родственниками он не хочет поддерживать. По поводу младшего брата известно, что у него проблемы с психическим здоровьем. С ним актер театра и кино никогда не встречался. Геннадию Хазанову известно, что в семье отца достаточно сложные взаимоотношения.

Источник: www.starhit.ru



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