Ученые: Преждевременные роды могут увеличить риск инсульта у матери

Ученые заявили, что преждевременные роды могут увеличивать риск наступления инсульта у матери. Он сохраняется довольно продолжительный период времени после появления ребенка на свет.

В новом исследовании приняли участие более двух миллионов женщин, которые стали матерями в период с 1973 по 2015 год. К концу научной работы 1,7% из них перенесли инсульт. Частота наступления данного заболевания была выше среди тех женщин, которые родили детей преждевременно. Чем раньше при беременности начался родовой процесс, тем больше риск инсульта. Во внимание принимались и другие факторы: сахарный диабет, курение, ожирение.

Риск наступления инсульта был высоким в первые десять лет после родов. Также он сохранялся в течение 40 лет. Самым интересным фактом для ученых стало то, что последствия преждевременных родов для женщин могут быть такими долгими.

Источник: medicalxpress.com