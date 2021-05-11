 

Ученые заявили об опасности для мозга напитков из алюминиевых банок

11.05.2021, 19:16, Разное
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Группа британских ученых пояснила об опасности для головного мозга напитков, которые разлиты в алюминиевую тару. Данный материал может попадать в организм вместе с употреблением жидкости из банки. Из-за этого в долгосрочной перспективе не исключено нарушение когнитивных функций.
Ученые проанализировали прошлые исследования о том, что алюминий, присутствующий в товарах повседневного употребления, может приводить к нейродегенеративным заболеваниям и некоторым формам деменции. Они проверили влияние данного вещества в головном мозге доноров, в семьях которых страдали синдромом Альцгеймера. После проведения исследования специалисты обнаружили, что алюминий находится в тех же областях главного органа ЦНС, что и белковые клубки, проявляющиеся на первоначальных стадиях патологии. Результаты также показали, что само вещество играет роль в формировании бляшек, предшествующих деменции.

Возможная взаимосвязь заключается в том, что с возрастом почки теряют способность фильтровать алюминий из тела. В результате вещество начинает накапливаться в головном мозге.

Источник: www.medikforum.ru



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