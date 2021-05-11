“Не действовать в интересах Коломойского”. Витренко объявил конкурс на должность главы правления “Укрнафти”

“Нафтогаз” уже выдвинул требование своим представителям в наблюдательном совете “Укрнафти”, чтобы в ближайшее время такой конкурс состоялся”, – отметил Витренко.

По его словам, смена менеджмента компании необходима, чтобы устранить влияние на него со стороны миноритарных акционеров.

“Менеджмент должен действовать в интересах “Укрнафти”, а не в интересах господина [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского. В ближайшее время должен быть результат”, – подчеркнул он.

Контекст:

“Укрнафта” – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе “Приват” Коломойского принадлежит 43% акций этой компании, а НАК “Нафтогаз України” – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа “Приват”, но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

25 июня прошлого года председателем наблюдательного совета ПАО “Укрнафта” стал представитель НАК “Нафтогаз України”, гендиректор АО “Укртранснафта” Николай Гавриленко.

4 ноября 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО “Укрнафта”. 17 ноября он был принят во втором чтении, а 23 ноября – подписан президентом.

В феврале 2021 года бывший глава правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев сказал “Интерфакс-Украина”, что НАК “Нафтогаз України” начала переговоры с миноритариями о разделении активов компании.

Говоря о влиянии Коломойского в “Укрнафті”, Коболев отмечал: “Оно всегда было существенным, и оно останется существенным из-за одного объективного фактора – это контроль над большим и единственным нефтеперерабатывающим заводом Украины” (речь шла о Кременчугском НПЗ).

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