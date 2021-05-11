 

Козак, по информации СБУ, находится в России. Медведчук 8 мая вернулся в Украину – Баканов

11.05.2021, 19:14, Новости дня
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По словам главы СБУ, Козак, возможно, покинул РФ временно – уехал отдыхать.

“Но он не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, сегодня устанавливается его местонахождение. По нашей информации, он находится в Украине, так как въехал на территорию Украины, кажется, 8 мая и пока из страны не выезжал”, – сказал Баканов.

Он уточнил, что в связи с отсутствием Медведчука, в соответствии со ст. 6 и ст. 11 Уголовного процессуального кодекса Украины, подозрение направлено по последнему известному месту жительства нардепа и по месту его работы  – в Верховную Раду.

Следователи СБУ должны были вручить подозрение о госизмене Медведчуку 9 мая. Об этом 11 мая написала “Украинская правда” со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

“9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать “картинку”. Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая”, – сказал источник изданию.

По информации “Украинской правды”, легально выехать из Украины Медведчук не мог.

“Поэтому “либо он здесь, либо кто-то ему “помог” выехать”. Источники УП также подчеркнули, что Козака уже давно не было в Украине”, – отметили журналисты.

Венедиктова 11 мая подписала подозрение в госизмене нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они также подозреваются в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Контекст:

Днем 11 мая СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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