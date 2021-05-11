 

Невзоров о нападении на школу в Казани: Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами и опять ужасно удивляется

11.05.2021, 19:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Смешно, но опять струсили психиатры, которые по этому видео могли бы уверенно ставить диагноз paranoia religiosa, подробно описанный еще [русским врачом-психиатром Владимиром Сербским]. Маленькая патология (согласно Сербскому, [другому русскому психиатру Сергею] Корсакову и прочим) может жить в психике бесконечно долго, никак не проявляя себя и не провоцируя носителя на дикие поступки”, – написал он.

При этом публицист отметил, что религия в данном контексте “усиливает патологию”.

“Стоит добавить “немножко духовности”, сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой, – и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю. Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами (который раз) и опять ужасно удивляется”, – описал ситуацию Невзоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

Контекст:

Утром 11 мая 2021 года произошло вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани (Татарстан, Россия). В результате стрельбы погибло девять человек, в том числе семеро учеников восьмого класса. Еще 20 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями, переломами и ушибами.

В совершении преступления подозревают бывшего ученика гимназии Галявиева. По данным СМИ, он вошел в школу и открыл стрельбу из дробовика Hatsan Escort. Галявиева задержали. На допросе подозреваемый заявил, что несколько месяцев назад “осознал себя богом” и “всех начал ненавидеть”.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости»

06.09 / Немецкий политик – разговоры об отказе от российского газа «двуличны» — репутация немцев запятнана

05.09 / Многодетные суперфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились своими историями

20.02 / Эксперт увидел угрозу средствам россиян из-за роста лимитов на переводы

01.07 / Во главе Совета ЕС Германия сделает всё, чтобы настроить Европу против США

07.12 / Боня рассказала о попытках изнасиловать ее в детстве

11.05 / Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы Израиля

21.07 / Население США и мира будет снижаться к концу 21-го века

13.07 / Турция пообещала сохранить Айя-Софию как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

27.02 / ARD – Германия столкнулась с бедностью, но основные проблемы проявятся лишь после окончания пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика