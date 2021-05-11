Невзоров о нападении на школу в Казани: Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами и опять ужасно удивляется

“Смешно, но опять струсили психиатры, которые по этому видео могли бы уверенно ставить диагноз paranoia religiosa, подробно описанный еще [русским врачом-психиатром Владимиром Сербским]. Маленькая патология (согласно Сербскому, [другому русскому психиатру Сергею] Корсакову и прочим) может жить в психике бесконечно долго, никак не проявляя себя и не провоцируя носителя на дикие поступки”, – написал он.

При этом публицист отметил, что религия в данном контексте “усиливает патологию”.

“Стоит добавить “немножко духовности”, сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой, – и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю. Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами (который раз) и опять ужасно удивляется”, – описал ситуацию Невзоров.

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Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

Контекст:

Утром 11 мая 2021 года произошло вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани (Татарстан, Россия). В результате стрельбы погибло девять человек, в том числе семеро учеников восьмого класса. Еще 20 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями, переломами и ушибами.

В совершении преступления подозревают бывшего ученика гимназии Галявиева. По данным СМИ, он вошел в школу и открыл стрельбу из дробовика Hatsan Escort. Галявиева задержали. На допросе подозреваемый заявил, что несколько месяцев назад “осознал себя богом” и “всех начал ненавидеть”.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

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