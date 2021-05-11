В гостинице под Москвой нашли труп женщины

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11.05.2021, 19:06, Разное
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Жуткий сюрприз поджидал работников отеля в селе Юдино Одинцовского округа Московской области. В одном из номеров лежала мертвая женщина, передает сайт “Подмосковье сегодня”. При осмотре на лице и шее погибшей специалисты зафиксировали травмы. Впрочем, точную причину смерти предстоит определить уже после экспертизы. На месте уже работают следователи и криминалисты.



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