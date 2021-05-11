Мнение: Бэкграунд майской эскалации в Палестине

Относительно продолжающегося обмена ударами между Израилем и ХАМАС, где Израиль грозит еще более интенсивными ударами по Сектору Газа, а ХАМАС применением иранских ракет.

Бэкграунд майской эскалации в Палестине

Важно понимать бэкграунд произошедшего. Эскалация с выселением палестинцев из своих домов в Иерусалиме и атака силовиков на верующих у мечети Аль-Акса произошла в условиях, когда действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху утратил мандат на создание нового правительства. Это влечет за собой либо формирование нового коалиционного кабинета без Нетаньяху (потенциальные кандидаты отказались от создания коалиционного кабинета с ним, учитывая опыт «договора» Нетаньяху с Бени Ганцем), либо очередные досрочные парламентские выборы.

Кроме того, несмотря на посылаемые из Тель-Авива сигналы, США движутся в направлении возобновления «ядерной сделки» с Тегераном, что Израиль расценивает как угрозу для своей безопасности: размораживание средств Ирана позволит ему не только укрепить свое экономическое положение, но и инвестировать в инфраструктуру гибридной войны на Ближнем Востоке. В подобных условиях эскалация выгодна прежде всего Нетаньяху, который за счет фактора внешней угрозы может попытаться склонить колеблющихся на свою сторону.

Это позволит ему добиться формирования нового кабинета министров, сохранив свою должность и избегая таким образом уголовного преследования по обвинению в коррупции, которое будет развернуто, как только он лишится должности.

Кроме того, прогнозируемая реакция ХАМАС на события в Иерусалиме позволяет послать сигнал США и вынудить администрацию Байдена давать заверения в поддержке Израиля. При удачном стечении обстоятельств данная схема может даже оказать влияние на переговоры по ядерной сделке, которую Израиль всеми силами пытается сорвать.

С учетом доктрины ХАМАС и общей практики действий этой группировки, нетрудно было предсказать реакцию на события у мечети Аль-Акса и показательное выселение палестинцев из их домов. Эта реакция полностью контролируема, так как у ХАМАС отсутствуют действительно опасные для Израиля ракеты среднего радиуса действия, которые могли бы эффективно поразить Тель-Авив или ядерный объект в Димоне. Большая часть того, что запускает ХАМАС, сбивается системами ПВО «Железный купол», а пропущенные ракеты наносят незначительный ущерб. Соответственно, при конфликте только против палестинцев Израиль имеет заведомо огромное преимущество, где на незначительный ущерб он может нанести палестинцам большие материальные и человеческие потери, а также несколько ослабить возможности ХАМАС и «Исламского Джихада», что наглядно показали ответные удары по Газе.

Ливанская «Хезболла» во время эскалации ясно дала понять, что может поддержать действия ХАМАС, если тот «решит действовать». Речь, конечно, идет о более масштабных боевых действиях, которые могли охватить Южный Ливан и Северный Израиль в случае, если ХАМАС встанет на путь длительной военной кампании.

Ранее шейх Хасан Насралла уже заявлял, что в случае необходимости «Хезболла» может использовать «тысячи ракет» для атаки объектов на территории Израиля — в частности, уничтожить порт Эйлат. Но одновременно с этим «Хезболла» придерживается стратегической линии поведения, в рамках которой она постулирует, что не начнет войну с Израилем первой, действуя только в случае необходимости ответных мер. Тут важно понимать, что «Хезболла» является одним из стратегических активов Иранской «Оси сопротивления», и если ее и будут использовать, то только в случае полномасштабной войны. Поэтому, как и в случае других таких эскалаций, движение находилось в режиме ожидания, просто напоминая о том, что оно готово к вариантам совместных действий против Израиля. Вместе с тем стоит отметить, что если в начале сирийской войны ХАМАС и «Хезболла» были, по сути, по разные стороны баррикад, то после посредничества генерала Касема Сулеймани отношения между организациями нормализовались, а лидеры ХАМАС начали совершать поездки в Тегеран.

В целом на май 2021-го года Иран может использовать против Израиля свои прокси-силы в Ливане и Сирии, которые в случае необходимости могут действовать совместно с ХАМАС и «Исламским джихадом» против Израиля. При этом, в отличие от ХАМАС, проиранские формирования могут иметь куда как более совершенные баллистические и крылатые ракеты — вроде тех, которые использует «Ансар Аллах» в Йемене. Они способны преодолевать узлы ПВО, построенные на основе ЗРК Patriot различных модификаций, в том числе и PAC-3.

Целый ряд стран уже традиционно осудили политику Израиля в отношении палестинцев, и даже США выразили «серьезную озабоченность» происходящим в Иерусалиме. Тель-Авив столь же традиционно отметает обвинения в существовании режима апартеида и военных преступлениях, заявляя, что никто не вправе вмешиваться в политику безопасности на его территории.

Тут важно понимать, что в большинстве случаев вопросы к Израилю на критике и заканчиваются — тем более что в существующем виде даже арабский мир не монолитен в своей позиции по отношению к стране. Ряд арабских стран в прошлом году пошли на нормализацию отношений с Израилем (даже несмотря на палестинский фактор) и свою нынешнюю критику они высказывают с оглядкой на уже сложившийся курс нормализации. Это уже привело к тому, что влияние монархий Персидского залива на палестинский вопрос устойчиво снижается — ОАЭ тут наиболее яркий пример.

Одновременно с этим растет влияние Ирана и Турции на палестинский вопрос, так как обе страны претендуют на роль лидеров исламского мира. При этом защита палестинского дела рассматривается как способ показать готовность охранять не только свои национальные интересы, но и всех мусульман.

Стоит отметить, что если Иран трактует происходящее в Палестине с идеологических позиций и на какую-либо деэскалацию отношений с Израилем идти не собирается, то Турция проводит двойственную политику. С одной стороны, мы слышим жесткие заявления турецкого руководства, видим антиизраильские публикации в СМИ, митинги у посольства Израиля в Турции и прочие публичные действия медийного характера. С другой — даже наращивая помощь сектору Газа, Турция одновременно улучшает экономические отношения с Израилем, а недавняя война в Карабахе, в которую была активно вовлечена Турция, отметилась обильными поставками беспилотников и барражирующих боеприпасов израильского производства.

Эрдогана достаточно давно обвиняют в лицемерной политике в стиле «и вашим, и нашим» — это, конечно, оказывает свое влияние на восприятие претензий Турции на роль главного защитника палестинского дела. Соответственно, наиболее радикальные группы сопротивления Палестины объективно начинают склоняться в сторону Ирана (даже несмотря на традиционные трения между суннитскими и шиитскими группировками), предпочитая конфликтам партнерство против общего врага. Это позволяет Ирану позиционировать «Ось сопротивления» как структуру, направленную на защиту всех мусульман, а не только шиитов.

Вполне очевидно, что текущая эскалация не приведет к разрешению существующих противоречий, а лишь усугубит их. Осложнившаяся для Израиля ситуация на Ближнем Востоке вследствие усиления Ирана в ближайшие месяцы может дополниться возобновлением «ядерной сделки». В перспективе это приведет к тому, что Иран будет более активно использовать палестинский фактор в своих действиях против Израиля.

Специально для РИА ФАН

https://riafan.ru/1442739-vygoda-netanyakhu-i-molchanie-arabskikh-stran-k-chemu-privedet-konflikt-izrailya-i-palestiny – полностью с видео по ссылке.

https://riafan.ru/1442353-obostrenie-v-gaze-izrail-pristupil-k-operacii-strazh-sten-po-podavleniyu-khamas – хроника вчерашних событий тут (важно понимать, что обмен ракетными ударами является не причиной,а следствием событий в Иерусалиме с выселением палестинцев и атакой на верующих у Аль-Аксы).

https://t.me/boris_rozhin – в Телеге сегодня кидал фото и видео из Сектора Газа (пока что в основном гибнут гражданские).

https://t.me/rybar – много фото и видео из Газы и Ашкелона по ссылке (ХАМАС за счет массовости пусков смог продавить "Железный купол" и по городу начались прилеты, в том числе с убитыми и ранеными).

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