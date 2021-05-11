 

«Он говорил недопустимые вещи о моей Родине» – Юрий Дудь потребовал лишить Ивангая российского гражданства

11.05.2021, 18:56, Разное
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Популярный видеоблогер Юрий Дудь направил в МВД обращение с просьбой о лишении российского гражданства своего коллеги Ивана Рудского, более известного как Ивангай

Дудь назвал недопустимыми и экстремистскими утверждения собеседника в ходе интервью.

Юрий Дудь потребовал лишить Ивангая российского гражданства– Он оскорбил не только меня, он оскорбил нашу с вами Родину – Россию. Обвинил Путина в Голодоморе, хотя мы все знаем, когда родился наш президент, обвинил Россию в технологической отсталости Украины. Хочется обратиться в МВД, УФМС, другие инстанции с вопросом, кому мы выдаём российские паспорта? Я горжусь своей страной, когда её гражданами становятся Эдвард Сноуден или Жерар Депардье, а вот русофобам их выдавать недопустимо. Иван перед началом интервью просил меня не говорить, что у него есть гражданство РФ, но я не не исполнить свой гражданский долг, – заявил блогер.

Дудь также обратился в прокуратуру и Роскомнадзор с требованием провести проверку видео Ивангая на наличие экстремизма с последующим ограничением доступа к ним. Также он считает необходимым признать Рудского иностранным агентом с обязательным упоминанием об этом в СМИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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