 

Анджелина Джоли о детях и отношениях с мужчинами: “Я уже давно одна”

11.05.2021, 18:40, Разное
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Уже на этой неделе в широкий прокат выходит фильм Те, кто желает моей смерти. 45-летняя актриса сыграла в драме главную роль. В преддверии премьеры Джоли дала уже несколько интервью, в том числе изданию E! News. В беседе с журналистом актриса раскрыла редкие подробности жизни своих детей, которых у неё шесть, и намекнула на то, как сейчас у неё все обстоит на личном фронте.

По мнению Джоли, она сейчас и правда редко соглашается на съемки — новый фильм станет третьим в ее портфолио за последние шесть лет. Но она об этом не жалеет:

Я люблю режиссуру, но в моей семейной ситуации произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течение нескольких лет. Мне просто нужно было заниматься более краткосрочной работой и больше времени проводить дома.

Анджелина Джоли с детьми: Мэддоксом, Пакс, Захарой, Шайло и близнецами Вивиен и Нокс

У меня шесть очень способных детей. Конечно, когда ты просыпаешься, первая мысль, которая тебя посещает, это что нужно убедиться, что с ними все в порядке: физически и ментально. Но, честно говоря, по-моему, несколько лет назад все поменялось. Теперь они просыпаются и думают, что им нужно убедиться, что с их мамой все хорошо,— сказала она насчёт своих детей и добавила, что между ней и детьми установилась очень крепкая связь:

Мы такая настоящая команда, так что мне очень повезло. Я из тех, кто всегда переживает, но я не беспокоюсь за них. Они отличные ребята.

Также Джоли впервые за долгое время прокомментировала свою личную жизнь. С момента, как она и Брэд Питт развелись, прошло уже шесть лет, но ее ни разу так и не видели в компании другого мужчины. Сейчас актриса подтвердила — ее сердце и правда свободно.

Наверное, у меня очень большой список требований и я очень часто говорю “нет”. Я уже давно одна,

— сказала она.



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