 

Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа

11.05.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса».

По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, информирует ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС.

Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами.

Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев.

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет.

В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / Добыча нефти в РФ снизилась на 8,6% в 2020 году

05.07 / Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

02.07 / В США зарегистрировали колоссальный рост продаж оружия

06.08 / Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

21.10 / В Роскосмосе отреагировали на новое дело по Восточному

29.09 / Roland Garros. Козлова выбыла из борьбы в первом круге

02.02 / Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0»

18.02 / Facebook запретит жителям Австралии делиться в соцсети новостями

06.12 / В московской кальянной насильно удерживали журналистку

29.01 / Поставки Huawei снизились на 41%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика