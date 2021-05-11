Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса».

По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, информирует ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС.

Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами.

Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев.

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет.

В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса.