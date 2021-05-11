 

Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии до 100 тысяч рублей

11.05.2021, 18:28, Разное
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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, которым предусмотрено увеличение социальных пособий всем ветеранам Великой Отечественной войны до 100 тысяч рублей.

Инициативу, предложенную «Единой Россией», поддержали и другие партии.

– Вы посмотрите сколько получают ветераны Великой Отечественной в Латвии, Эстонии, Казахстане, Украине, Германии, я уж не говорю за Китай. А мы только и делаем что проводим парады с задрапированным мавзолеем. Не это завещал нам товарищ Сталин, – обратился к коллегам с трибуны парламента лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Поддержал инициативу главного российского коммуниста и спикер Думы Вячеслав Володин.

– Правильно Геннадий Андреевич говорит, ну не сказать, чтобы на сто процентов, но в основном я с ним согласен. Россия – богатая страна, намного богаче вышеперечисленных, включая ту же Германию. У них нет газа, а у нас есть. Экономить на ветеранах нельзя. Удивляет, что депутаты предыдущих созывов так делали, нам же выпала честь устранить эту несправедливость. Пора понять, что без наших героев, мы бы здесь не сидели, не принимали новую Конституцию, а уж тем более никакого парада Победы не было бы, – заключил председатель парламента.

После этих слов законопроект был поддержан депутатами единогласно, однако точная дата вступления его в силу остаётся неизвестной, ведь она отсутствует в документе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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