 

Обструктивное апноэ во сне связали с повышенным риском тяжелого течения COVID-19

11.05.2021, 18:24, Разное
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По данным Всемирной организации здравоохранения, синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) является клиническим нарушением, которое характеризуется частыми остановками дыхания у спящего человека, и сопровождается сильным храпом. Во время этих остановое поступление кислорода в организм выведение углекислого газа приостанавливаются. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается. Пациенты с СОАС часто страдают от дневной сонливости, трудностей с концентрацией и головных болей.

Ранее связь обструктивного апноэ во сне с COVID-19 не изучалась, и новое исследование, проведенное в 14 странах с участием 26 тысяч человек, стало первым в своем роде. Средний возраст добровольцев составил 40 лет. Ученые использовали скрининговую анкету STOP, которая широко применяется для диагностики СОАС. Участники анонимно отвечали на вопросы о своем состоянии здоровья, качестве сна, а также о том, был ли у них диагностирован COVID-19 и как они его перенесли.

Результаты показали, что самыми распространенными сопутствующими заболеваниями у этой группы пациентов были сахарный диабет, депрессия, гипертония, сердечно-сосудистые болезни и бессонница. Оказалось, что у всех пациентов с диагностированным СОАС или предрасположенностью к нему был повышенный риск заражения коронавирусом, и они вдвое чаще нуждаются в госпитализации, в том числе в отделение в интенсивной терапии. Более всех уязвимы мужчины с апноэ во сне, страдающие диабетом и депрессией.

По мнению авторов исследования, тяжести течения COVID-19 способствует воспалительный процесс, вызванный апноэ. Ученые отметили также, что многие пациенты с обструктивным апноэ во сне не знают о своем заболевании, поскольку не обращались к врачу и не получают необходимое лечение, в том числе с помощью СИПАП-аппарата. Это устройство, которое подает постоянный поток воздуха в дыхательные пути под определенным давлением через герметичную маску.

«Эта терапия уменьшает основные воспалительные состояния и снижает системный окислительный стресс, который может ухудшить течение COVID-19», — считают ученые.



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