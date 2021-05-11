 

Названы заболевания, при которых нельзя есть шпинат

11.05.2021, 18:22, Разное
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Медики рассказали о заболеваниях, при которых запрещается есть шпинат. Польза данного продукта является бесспорной, в нем содержится низкое число калорий, присутствует много минералов, витаминов и фитонутриентов, но его можно употреблять не всем.
Шпинат нельзя есть при нарушении водно-солевого обмена. Этот продукт противопоказан людям, которые имеют проблемы с печенью и почками, страдают нефритом, патологиями желчного пузыря и поджелудочной железы. Из-за большого количества щавелевой кислоты продукт нельзя есть тем, кто имеет мочекаменную болезнь. Этот элемент замедляет процесс усвоения железа и может спровоцировать формирование камней в почках.

Шпинат нельзя есть при подагре. При язве желудка также он запрещен – из-за наличия всё той же щавелевой кислоты. Она оказывает негативное влияние на слизистую оболочку желудка, в результате усиливается воспалительный процесс.

Продукт может быть запрещен при склонности к аллергии, поскольку в нем содержится гистамин. Осторожность необходимо проявить беременным женщинам, потому как употребление шпината может привести к образованию оксалатов.

Источник: from-ua.com



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