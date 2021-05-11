 

В ВОЗ призвали правительства стран отложить вакцинацию детей

11.05.2021, 18:22, Разное
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Всемирной организацией здравоохранения в пятницу был озвучен призыв к правительствам государств не привлекать к вакцинации от COVID-19 детей до тех пор, пока пожилых людей, входящих в группу риска во всем мире, не обеспечат вакциной.
Причиной этого призыва ВОЗ стала поступившая информация о том, что в Канаде было одобрено решение разрешить использование вакцины Pfizer для детей. Тем самым Канада явилась примером для других богатых стран, имеющих возможность позволить себе подобные шаги в борьбе с пандемией.

«Пред тем, как мы сможем начать переход на группы, имеющие гораздо меньший риск заболевания, нужно считать действительно необходимым обеспечить прививкой во всех странах мира группы наивысшего приоритета», – заявил Кейт О’Брайен, занимающий пост директора в отделе вакцин и иммунизации ВОЗ.

В среду правительство Канады одобрило начало использования вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей возрастом 12 лет и старше. Именно Канада стала той страной, которая первой позволила себе сделать это.

По заявлению Главного медицинского советника Канады Суприи Шармы, сделанном ею на пресс-конференции, ожидается, что Великобритания и Европейский Союз в ближайшее время смогут последовать их примеру после ознакомления с результатами исследований, которые представлены производителями.

Как видно из сообщений СМИ, США тоже высказывают намерение одобрить вакцину Pfizer-BioNTech для детей 12-15 лет уже со следующей недели.

Несмотря на то, что решения такого рода дадут возможность для получения вакцины миллионам людей в странах с высоким достатком, специалисты ВОЗ обеспокоены контрастом развертывания вакцины в странах Африки и подобных им других бедных государствах.

Источник: www.medikforum.ru



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