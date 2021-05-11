Новое будущее гибких устройств: Разработан самовосстанавливающийся материал высокой прочности

Ученые в Южной Корее разработали инновационный самовосстанавливающийся материал высокой прочности. Он может дать новый виток революции гибких устройств уже в ближайшем будущем.

Гибкие экраны и корпусы получают все большее распространение, при этом их производство становится менее затратным. Новое изобретение специалистов Национального университета Пукён и Корейского научно-исследовательского химико-технологического института может и вовсе стать революцией в производстве подобного рода устройств. Разработка способна долго не изнашиваться, сохраняя свои свойства, необходимые для работы смартфонов или планшетов. Более того, инновационный материал способен самовосстанавливаться после повреждений. Для того, чтобы это произошло, достаточно обеспечить материалу комнатную температуру.

Аналогов у разработки нет ни в одной стране мира, применять новшество можно не только в создании электронных устройств. Также пригодится материал и в производстве обуви, одежды, автомобильных шин и многих других товаров. У вещества повышенная прочность и твердость, при этом оно пластично и может применяться в самых разных сферах.

Создать подобное изобретение удалось благодаря усовершенствованию межмолекулярных связей, которые для самовосстановления должны быть слабыми. Однако казус состоял в том, что это существенно ухудшала прочность материалов. Новая разработка характеризуется возможностью мгновенного изменения степени молекулярных связей в ситуации удара или трения. Прочность инновации на разрыв можно приравнять к устойчивости полиуретановой обувной подошвы. При повышении давления или иного воздействия растет и его сопротивляемость.

Источник: www.ixbt.com