 

Шабунин отремонтировал сожженный почти год назад дом. По его словам, злоумышленников до сих пор не задержали

11.05.2021, 18:20, Новости дня
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“Мы с семьей вернулись в восстановительный после поджога дом… Спасибо за поддержку каждому из вас. Ваша щедрая помощь сделала восстановление возможным в принципе. Это было не самое легкое время для семьи: 10 переездов, карантин, а потом “ковид”, вшестером в однокомнатной квартире, все это вместе – то еще “приключение”, – написал Шабунин.

По словам активиста, деньги, взятые на ремонт дома в долг, он планирует вернуть в течение нескольких лет.

Также он отметил, что злоумышленников, причастных к поджогу, до сих пор не задержали.

“10 месяцев назад руководители аваковской Нацполиции смотрели мне в глаза и божились, что уже всех нашли и вот-вот начнут задерживать. С подложенными маме и теще взрывными устройствами аваковцы хотя бы в глаза не врали: тихонько взялись дело сливать”, – сказал Шабунин.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158234348784537

Контекст:

23 июля 2020 года Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

Это не единственное подобное происшествие, случившееся с Шабуниным в прошлом году. Вечером 30 декабря в городе Ровно у дверей квартиры, где живет мать активиста, обнаружили две гранаты и пластиковую коробку, обмотанную скотчем. Полиция открыла производство. Правоохранители также сообщили, что в гранатах не было взрывчатки.

Сам Шабунин считает гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать “привет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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