 

РФ объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Румынии

11.05.2021, 18:20, Новости дня
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Отмечается, что соответствующая нота была вручена в МИД РФ послу Румынии Кристиану Истрате. Илиеску должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

“Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте”, – говорится в сообщении.

Контекст:

15 апреля США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности к взрывам на чешских складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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