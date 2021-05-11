 

В США назвали тему предстоящих переговоров Путина и Байдена

11.05.2021, 18:12, Разное
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Появились данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы стран будут говорить о контроле над вооружениями и о проблемах, возникающих в области безопасности.

Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов Роберт Вуд. Он добавил, что новые соглашения затронут стратегические системы, которые стоят на вооружении у России, передает Lenta.ru.

Отметим, что точная дата встречи Путина и Байдена пока не называется. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что договоренностей пока нет, но уже известно, что переговоры пройдут в один из летних месяцев.



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