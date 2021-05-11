Скандал вокруг премии “Золотой глобус”: Том Круз вернул свои награды, а Скарлетт Йоханссон объявила бойкот

На Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая с 1944 года вручает премию “Золотой глобус”, в очередной раз обрушился шквал критики еще в феврале. Американские СМИ, в частности LA Times, провели расследования, в ходе которых выяснилось, что члены ассоциации получают подарки от кинопроизводителей (по сути взятки) и неоправданно высокие гонорары (тоже по сути взятки). Но наибольшее возмущение общественности вызвал тот факт, что в составе HFPA, среди 86 человек, нет ни одного чернокожего. Тут, справедливости ради заметим, что представители других, небелых рас, не раз становились членами ассоциации. Но как бы там ни было, “Золотой глобус” фактически обвинили в расизме.

В HFPA официально заявили, что исправят ситуацию, увеличат состав жюри, и обязательно пригласят представителей негроидной расы выбирать лучших из лучших. Также в Ассоциации пообещали запретить своим членам принимать подарки. Но этого оказалось мало, и шумиха вокруг премии продолжает нарастать.

Против HFPA выступила Скарлетт Йоханссон. Актриса, четырежды номинированная на премию, призвала коллег объявить бойкот “Глобусу”. Она заявила, что не раз сталкивалась с неподобающим обращением со стороны членов HFPA, фактически обвинив Ассоциацию в сексизме, а ее представителей – в харрасменте.

Как актриса, продвигающая фильм, который, как ожидалось, должен был принять участие в сезоне наград, в прошлом я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями некоторых членов HFPA, которые граничили с сексуальными домогательствами. Именно по этой причине я в течение многих лет отказывалась участвовать в их конференциях, – заявила Скарлетт.

Сэм Мендес, Стивен Спилберг и Том Круз на вечеринке премии “Золотой глобус” в 2000 году

Ко всему прочему, как сообщают американские СМИ, Том Круз вернул все свои “глобусы” в оргкомитет. У Тома их было три – в номинации “Лучшая мужская роль” за фильмы “Джерри Магуайер” и “Рожденный 4 июля” и в категории “Лучшая мужская роль второго плана” за фильм “Магнолия”.

И кроме того, представители телекомпании NBC, которая каждый год показывает церемонию вручения премии “Золотой глобус”, заявили, что в 2022 году транслировать мероприятие не будет.

Том Круз с наградой “Золотой глобус”, 1997 год

обладатели премии “Золотой глобус” в номинации “Лучшая актриса” и “Лучший актер” – Мишель Пфайфер и Том Круз, 1990 год