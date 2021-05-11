 

В МВД прокомментировали кадры с идущим по улице с оружием мужчиной в Казани

11.05.2021, 17:34, Новости дня
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МВД по Татарстану проверило распространенное в Сети видео с молодым человеком, шедшим в казанскую школу с ружьем, отметив, что очевидцы не заявляли об этом в дежурную часть, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых мужчина неспешно идет по улице, держа в руках ружье.

«В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу № 175 г. Казани Ильназ Галявиев, идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку», – говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в МВД, в ходе проверки установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.



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