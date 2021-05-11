 

Гоген Солнцев рассказал о домогательствах и попытке убийства

11.05.2021, 17:28, Разное
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Гоген Солнцев пояснил о случае харассмента в его жизни, который едва не закончился трагедией. Минувшей ночью шоумена угрожали убить неподалеку от одного из столичных клубов Москвы.
После откровений актрисы Елены Прокловой о домогательствах к ней со стороны влиятельного деятеля культуры многие другие представители шоу-бизнеса рассказали о подобных случаях. Вспомнил о горьком опыте харассмента и шоумен Гоген Солнцев, причем в его случае банальные приставания едва не закончились для него трагически. История произошла в то время, когда он только начал встречаться с Екатериной Терешкович. Некая влиятельная жительница страстно желала опекать Солнцева в построении его звездной карьеры. Причем это была солидная дама с мужем и детьми, поэтому шоумен не заметил подвоха сразу.

И до некоторых пор все действительно шло хорошо, гонорары селебрити росли, чему он был несказанно рад. Однако однажды после успешного концерта продюсер, имя которой Солнцев тактично не называет, попыталась заняться с ним сексом. Не добившись своего, жительница засыпала его любовными посланиями и фотоснимками, а после каждого концерта снова пыталась добиться своего. Такой опыт, уверяет Гоген Солнцев, стал для него очень травматическим психологически, теперь каждого потенциального спонсора он воспринимает с опаской.

Между тем минувшей ночью на Солнцева было совершено нападение. Со слов артиста, инцидент произошел неподалеку от клуба «Три обезьяны». Неизвестный житель примерно в час ночи угрожал убить артиста, при этом не объясняя причин такого поведения. Однако прибывшие правоохранители помогли звезде благополучно избежать травм.

Источник: sobesednik.ru



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