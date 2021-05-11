 

В Сети назвали имена возможных таинственных любовников королевы Елизаветы II

11.05.2021, 17:28, Разное
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Традиционно единственной любовью британской королевы считают ее недавно умершего супруга принца Филиппа. Однако сейчас в Сети назвали имена известных мужчин, которые могли бы быть таинственными любовниками Елизаветы II.
Британская королевская чета всегда считалась образцом крепкого брака и настоящей любви. Однако в СМИ периодически все же появлялись ранее слухи о том, что Елизавета II имела ряд романов с другими мужчинами. Информацию о вероятности таких засекреченных любовников у королевы подтверждает и историк монаршего семейства. В первую очередь, СМИ вспоминают Хью Фицроя, в которого будущая наследница престола была влюблена в конце 1930-х годов. Единственной причиной того, что Фицрой не стал мужем королевы, стала его безинициативность, из-за чего Елизавета предпочла более настойчивого Филиппа.

С детства была дружна будущая королева и с лордом Порчестером, которого ласково называла Порчи. Они часто вместе совершали конные прогулки, однако, по словам биографа королевского дворца Кейт Уильямс, дальше дружбы их отношения не зашли.

Сын друга короля Георга VI Патрик Планкетт закончил Итонский колледж, после чего получил работу в Букингемском дворце. Там молодой человек познакомился с Елизаветой, влюбившись в монаршую особу. В те периоды, когда принц Филипп отсутствовал в семейном замке, народная молва часто судачила о якобы его встречах с многочисленными любовницами. Находила ли Елизавета утешение в объятиях Патрик Планкетта, можно только предполагать, однако некоторые журналисты считали их связь бесспорным фактом.

Источник: inforeactor.ru



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