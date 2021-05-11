Медики назвали два редких побочных эффекта вакцины против коронавируса

Медики обнаружили, что в результате продолжающейся кампании вакцинации у некоторых людей возникают определенные побочные эффекты. Специалисты назвали два редких признака, проявляющихся после введения препарата от коронавируса.

Наличие общих побочных эффектов, таких как озноб или повышение температуры, свидетельствуют об успешности вакцины во время стимулирования адаптивного иммунного ответа. У большинства людей могут появляться покраснения в месте инъекции и болезненные ощущения. Медицинские эксперты сообщают о двух редких побочных эффектах, возникающих после вакцинации от COVID-19. Представители Общества визуализации груди (SBI) в начале 2021 года выпустили рекомендацию, в которой говорится, что женщины должны подождать, чтобы сделать маммографию после вакцинации от коронавируса.

Это объясняется тем, что опухоль лимфатических узлов в подмышечной впадине, появляющаяся после прививки, могут по ошибке перепутать с раком груди. Медики утверждают, что после введения препарата организм готовится распознать новый вид вируса. По завершении иммунизации возможно проявление побочных эффектов, особенно после введения второй дозы. К ним можно отнести отеки рук, боль, увеличение лимфатических узлов.

Иммунная система состоит из сети лимфатических узлов и лимфатических сосудов. Они составляют лимфатическую систему, собирающую бактерии, вирусы и жидкость, попадающие в ткани вне кровотока. Работа лимфатических узлов заключается в фильтрации потенциально опасных для человеческого организма веществ, объяснили в Американском онкологическом обществе. К общим побочным эффектам, способным появиться у одного из 10 пациентов, относят шишки в месте укола, тошноту, рвоту, лихорадку и симптомы гриппа. Последние включают насморк, кашель, озноб, боль в горле и высокую температуру.

Необычными побочными эффектами, которые могут появиться у одного из 100 человек, считаются: боль в области живота, увеличенные лимфоузлы, сыпь, кожный зуд, снижение аппетита, головокружение, повышенное потоотделение. Клинические испытания свидетельствуют о возникновении редких эффектов, связанных с воспалением нервной системы. Речь идёт о потере чувствительности или покалывании в нижних и верхних конечностях.

Для уменьшения указанных эффектов, можно предпринять некоторые меры. Разрешается прием обезболивающих, таких как парацетамол, говорится в сообщении NHS. Доктор Йонас Нильсен, являющийся соучредителем Practio, отметил, что побочные реакции на препараты быстрее появляются после вакцинации. В клинических испытаниях вакцины большая часть побочных эффектов была легкой и умеренной и исчезала спустя несколько дней или недель.

Источник: www.express.co.uk