 

Историк Солонин рассказал, почему Гитлер уничтожал евреев

11.05.2021, 17:26, Новости дня
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“Ничего другого, кроме маниакальной идеи вот этого персонажа – Адольфа Гитлера – тут не было. Это просто еще один пример того, что этим преступником и негодяем руководили безумные идеи, а не холодный расчет. Холодный расчет должен был подсказать, что, устраивая не просто антисемитскую кампанию, а чудовищную кампанию геноцида, он напрочь отсек себя от поддержки каких-либо финансовых, политических, интеллигентских и прочих кругов на Западе. Что в огромной степени способствовало тому, что, например, Соединенные Штаты вступили в войну и так далее. Это была абсолютно безумная идея, которая ничего практически, прагматически режиму нацистскому не дала. И, между прочим, там были противники такого подхода к делу, которых благополучно вырезали в “ночь длинных ножей”, – объяснил историк.

По словам Солонина, в геноциде евреев участвовало большое количество немцев.

“Это была, на мой взгляд, безумная идея одного маньяка. Но поскольку в рамках этой системы маньяк определял все, то произошло то, что произошло. Мне, конечно, тут возразят и скажут: “Че ты их отмазываешь?” Я их не отмазываю. Я пытаюсь расставить, на мой взгляд, приоритеты. Да, конечно, не один Гитлер убил 6 млн человек. Конечно, для того, чтобы убить 6 млн человек, – в этом участвовало большое количество немцев и большое количество жителей оккупированных стран, включая Украину. И тем не менее надо все-таки, на мой взгляд, раздавать всем по серьгам. Руководитель отвечает за все, а мелкие негодяи, в этом участвовавшие, может быть, в этом и не участвовали бы, если бы им не создали к тому предпосылки”, – продолжил он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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