“Никто эту мразь конченную не посадит”. Соловьев оскорбил Шендеровича за слова о роли СССР во Второй мировой войне

9 мая, говоря о роли СССР во Второй мировой войне и о неоднозначности личности прошедшего войну драматурга Александра Володина, Шендерович написал о нем в Facebook: “Герой войны, проливавший кровь за родину, – и оккупант, советский солдат, “освобождавший” в 40-м году Латвию. Та вина жила в нем. И она ничуть не отменяла ни его мужества, ни подвига солдат Великой Отечественной”.

“Просить прощения – удел сильных. Благодарность и рефлексия – свойства человеческой души. А не признавать очевидного, бронзоветь в собственном величии и играть желваками, демонстрируя крутизну, – судьба закомплексованных мудаков и ущербных наций”, – заявил Шендерович.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4122757161126329&id=100001762579664

“Этот уберменш Шендерович заявляет, что есть ущербные нации. При этом, чтобы было понятно, ущербная нация – это россияне, русские”, – озвучил Соловьев свою трактовку текста Шендеровича.

Соловьев выразил сожаление, что Шендерович не понесет наказания за свои слова. “И никто Шендеровича не посадит. Никто эту мразь конченную – которая не еврей, еврей не употребляет такую формулировку про другие народы – не посадит”, – заявил ведущий.

“А ты, дурак, когда-нибудь смотрел материалы Нюрнбергского трибунала, где однозначно указано, кто виноват?” – спросил также Соловьев.

Контекст:

В преддверии 9 мая Шендерович также дал интервью “Эху Москвы”, где сравнил СССР и нацистскую Германию, в частности, отметив, что Советский Союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны вместе с фюрером Адольфом Гитлером.

“Советский Союз был партнером Гитлера первые почти два года этой мировой войны. Мы на двоих с Гитлером развязали эту войну. Мы принесли кровь и страдание многим народам и своему, разумеется, в первую очередь. Но и многим народам Европы. Мы несем полную ответственность за развязывание – СССР – Второй мировой войны. Это исторический факт”, – сказал Шендерович.

Екатеринбургский журналист Сергей Колясников попросил правоохранительные органы РФ проверить это высказывание по ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма), о чем написал в своем Telegram.

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