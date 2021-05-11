 

Остап Ступка рассказал, почему от него отдалились коллеги по театру, а из жизни исчезли некоторые “друзья”

11.05.2021, 17:26, Новости дня
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“Когда отца не стало, некоторые “друзья” исчезли в тот же момент. Это те “друзья”, которые хотели благодаря отцу через меня попасть в [возглавляемый им Национальный драматический] театр [имени Франко], решить какие-то свои проблемы. И даже люди, до сих пор работающие в театре, с которыми были дружеские отношения, отдалились. Почему? Потому что “власть поменялась”. Возможно, это хорошо, что такие “друзья” исчезли из моей жизни”, – заявил артист.

Остап Ступка не стал называть имена людей, которые прекратили с ним общение.

Контекст:

Остап Ступка – единственный сын народного артиста Украины Богдана Ступки, скончавшегося летом 2012 года после продолжительной болезни.

Богдан Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко.

Остап Ступка задействован в постановках этого театра, а также снимается в кино.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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