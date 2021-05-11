Шмыгаль рассказал, когда в Украине сформируется коллективный иммунитет от COVID-19

По его словам, до конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать большинство взрослого населения.

“И в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет”, – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что День независимости 24 августа – это “этап номер один по максимальной вакцинации”, а конец года –”контрольный”, когда можно будет сказать, что “большинство людей в Украине вакцинированы”.

В то же время, по словам Шмыгаля, беспокойство вызывают новые штаммы коронавируса. Поэтому “вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии”, добавил премьер-министр.

Контекст:

Согласно результатам исследования, проведенного учеными Киевского политехнического института имени Сикорского, Украина может приобрести коллективный иммунитет от COVID-19 в 2023 году.

По словам экс-нардепа, заслуженного врача Украины Ольги Богомолец, коллективный иммунитет не будет действовать против нового штамма коронавируса, который осенью появится в Украине.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). 27 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

По состоянию на 11 мая в Украине сделали 866 283 прививки против коронавируса (2194 – за сутки 10 мая), полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 695 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил на брифинге 11 мая, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от COVID-19, их количество можно увеличить. По словам Степанова, он уже начал переговоры о поставках вакцин в Украину на 2013 год.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая на селекторном совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса заявил, что ко Дню Независимости страны большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, должны получить вакцину.

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