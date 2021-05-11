 

В Хамовниках приведут в порядок дом с элементами неогреческой архитектуры

11.05.2021, 17:18, Разное
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В Москве ведется большая работа по сохранению зданий, которые имеют богатую историю, ведь строения должны соответствовать современным стандартам безопасности и качества. При реконструкции специалисты используют надежные строительные материалы и профессиональное оборудование.

Продолжительность ремонтных работ зависит от площади фасада здания, а также от сложности архитектурного декора. С 2021 по 2023 годы по программе капитального ремонта в столице обновят почти 4,5 тысячи зданий, из них свыше 350 строений являются домами-памятниками.

Так, в Басманном районе в этом году приведут в порядок здание, располагающееся по адресу: улица Покровка, дом 4, строение 1. Строение начал возводить князь Михаил Долгорукий в 1820-х годах, но оно было полностью готово только через 50 лет.

В XIX веке на первом этаже здания находились магазины, салоны и рестораны, а второй и третий сдавались небогатым мещанам. Дом принадлежал многочисленным наследникам купца Василия Сиротинина, но никто из них в нем не жил.

В доме были построены длинные галереи – галдарейки. Таким образом было увеличено количество квартир. Также сократилось число входов во дворе. Благодаря галдарейкам жильцы могли попасть в свои комнаты прямо с улицы. В Москве осталось только два дома с такими проходами. Еще одно находится в Подколокольном переулке.

Еще одно здание, которое вошло в программу капремонта, располагается по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 21. Семиэтажка была построена в 1928 году по индивидуальному проекту. В декоре фасада использованы неогреческие мотивы. Парадный вход оформлен четырьмя дорическими колоннами.

Ранее здесь жил командир бригады Владимир Панюков. Он занимался вопросами охраны промышленности СССР, возглавлял 9-й отдел разведуправления Рабоче-крестьянской Красной армии, а также был замначальника отдела внешних сношений.

Стоит отметить, что в доме 19, который тоже входит в комплекс, жила Марина Цветаева. Там же останавливался Максимилиан Волошин. А в доме 22 в середине 1880-х жила актриса Мария Ермолаева.

В 1930-е годы пять жильцов дома 21 были репрессированы. В их память в 2015 и 2016 годах на фасаде установили мемориальные таблички “Последний адрес”.



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