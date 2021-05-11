“Лидер России” Петр Попов назначен замгубернатора Забайкалья

Попов принимал участие в конкурсе по специализации “Финансы и технологии”. На новом посту он будет работать с действующими федеральными целевыми программами, займется организацией работы губернатора в Москве и будет обеспечивать взаимодействие регионального правительства с органами власти Федерации и ее субъектов.

“Мы активно работаем с министерствами и ведомствами, а также в Государственной Думе и в Совете Федерации, где проводится много мероприятий, включая парламентские слушания, круглые столы, а также взаимодействуем с Общественной палатой”, – сказал Попов.

Например, по линии Министерства просвещения в Забайкалье возводятся новые школы и детские сады. Достигнута договоренность о строительстве еще четырех образовательных учреждений в Чите.

Попов родился в марте 1985 года в Волгограде, окончил химико-технологический факультет местного университета. В 2008 году прошел программу переподготовки “Топ-менеджер” в Российской академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 2002 году стал заниматься общественно-политической работой.

По словам Попова, благодаря конкурсу “Лидеры России” он познакомился с многими людьми из госуправления, финансовой и технологической отраслей. “Ну а дальше были коммуникации с различными органами государственной власти, на основе которых возникло предложение возглавить представительство Забайкальского края и стать заместителем губернатора», – рассказал он.

Конкурс “Лидеры России” – проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. За три сезона высокие должности получили более 270 участников. Шестеро стали заместителями федеральных министров.