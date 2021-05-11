Граждане, страдающие похмельем, получат право на внеочередной выходной

Министерство здравоохранения России рекомендовало всем работодателям предоставить гражданам, жалующимся на похмелье, внеочередной выходной.

– Так исторически сложилось, что на «длинных» праздниках россияне употребляют алкоголь не всегда в разумных количествах. С другой стороны, можем ли мы осуждать человек, который в святой праздник, в День Победы, выпил чуть больше? Со мной многие могут не согласиться, но я глубоко убеждён, что традиция употреблять крепкие спиртные напитки в эти дни – это одна из скреп, которая объединяет наш народ. Поэтому мы официально призываем всех работодателей, если вы видите, что после праздников вашему сотруднику тяжело – отпустите его домой. Похмельный человек и так наказан, работать он не способен, пускай он лучше отдохнёт и на следующий день выйдет на работу уже свежим, – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С 2022 года право граждан брать «похмельные» выходные будет закреплено законодательно. Работодатель будет обязан предоставить работнику внеочередной выходной после новогодних и майских праздников по письменному заявлению.

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