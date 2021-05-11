 

Граждане, страдающие похмельем, получат право на внеочередной выходной

11.05.2021, 16:55, Разное
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Министерство здравоохранения России рекомендовало всем работодателям предоставить гражданам, жалующимся на похмелье, внеочередной выходной.

Россияне, страдающие похмельем, получат право на внеочередной выходной– Так исторически сложилось, что на «длинных» праздниках россияне употребляют алкоголь не всегда в разумных количествах. С другой стороны, можем ли мы осуждать человек, который в святой праздник, в День Победы, выпил чуть больше? Со мной многие могут не согласиться, но я глубоко убеждён, что традиция употреблять крепкие спиртные напитки в эти дни – это одна из скреп, которая объединяет наш народ. Поэтому мы официально призываем всех работодателей, если вы видите, что после праздников вашему сотруднику тяжело – отпустите его домой. Похмельный человек и так наказан, работать он не способен, пускай он лучше отдохнёт и на следующий день выйдет на работу уже свежим, – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С 2022 года право граждан брать «похмельные» выходные будет закреплено законодательно. Работодатель будет обязан предоставить работнику внеочередной выходной после новогодних и майских праздников по письменному заявлению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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