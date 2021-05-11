Мать и сын: королева Елизавета II и принц Чарльз на церемонии открытия новой сессии парламента в Лондоне

Несколько часов назад в Лондоне состоялось торжественное открытие новой, 67-й сессии британского парламента. Обычно одно из самых ярких протокольных мероприятий, в которых регулярно принимает участие Ее Величество, в этот раз было гораздо более простым. В частности, такое решение было принято из-за коронавирусных ограничений, но главной причиной стала недавняя кончина супруга королевы, принца Филиппа, которого не стало чуть больше месяца назад, 9 апреля.

К Вестминстерскому дворцу королева прибыла в лимузине, а не в традиционной золоченой карете, запряженной восьмеркой лошадей. Елизавету II не встречали члены почетного караула, а гвардейцы не сопровождали ее до трона. Вместо этого под руку ее вел сын, принц Чарльз, позади них шла его супруга Камилла и другие государственные мужи. По двум сторонам от монархов на безопасном расстоянии друг от друга стояли 74 члена Палаты лордов, которые заранее сдали тест на коронавирус.

Как и на прошлой церемонии открытия, королева не надела государственную корону весом более одного килограмма. Вместо этого всю церемонию корона лежала на подушке рядом с Елизаветой. За все время ее правления это произошло лишь во второй раз. Однако заметно бросилось в глаза, что королева была в простом платье и шляпке вместо белого платья и шлейфа с отделкой из меха. Во всем остальном церемониал остался тем же.

Королева Елизавета II

В своей 10-минутной речи королева затронула тему Брекзита и пандемии коронавируса, а также упомянула около 30 законопроектов, над которыми в ближайшее время будет вести работу правительство под руководством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Так как подобное мероприятие не является ежегодным, то откладывать ее в прошлом году из-за пандемии и не понадобилось. Последняя парламентская сессия продолжалась полтора года и была открыта еще в октябре 2019 года.

Принц Чарльз сопровождает свою мать на церемониях открытия парламента с 2017 года, когда ее муж принц Филипп официально отошел от исполнения официальных обязанностей. Кстати, за все годы своего правления королева – с 1953 года – пропустила открытие парламента лишь дважды: в 1959 и 1963 годах, когда была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом соответственно. Тогда речь от ее имени зачитывал действующий лорд-канцлер.

Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская Королева Елизавета II и принц Чарльз

Борис Джонсон