В компании Intel представили 11-е поколение процессоров Core

Представлены новые процессоры Tiger Lake H, предназначенные для использования преимущественно в игровых ноутбуках. Разработчиком является компания Intel, в которой отнесли данные устройства к одиннадцатому поколению Core.

Как поясняют эксперты, процессоры будут установлены в новых носимых компьютерах, которые выйдут на рынок еще в этом году. Запускать видеоигры с такими процессорами можно в качестве 4К.

Кроме прочих преимуществ, новые процессоры обеспечивают прирост мультипоточной производительностью на 19% по сравнению с нынешними устройствами. А в однопоточном сегменте Tiger Lake H и вовсе нет равных, говорят специалисты. Выпуск налажен по техпроцессу 10 нм, отмечают в компании.