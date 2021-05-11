В Общественной палате назвали основные причины нападения на школу в Казани

Основными факторами, сделавшими возможной атаку на школу в Казани, стали «успокоенность и равнодушие» граждан, поэтому необходимо быть более бдительными, сообщил первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой РФ Вячеслав Бочаров.

«Прежде всего хотелось бы выразить искренние соболезнования родственникам всех пострадавших в этой трагедии», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.

«К сожалению, за эти годы мы успокоились. Я считаю, что причиной трагедии в Казани стали два основных фактора: это как раз наша успокоенность и равнодушие. Огромное количество встреч, проведенных в учебных заведениях как со студентами, так и со школьниками, показывают, что Федеральный закон № 32 «О днях воинской славы и памятных датах России», где 3 сентября является Днем солидарности в борьбе с терроризмом, не отрабатывается в школах или отрабатывается поверхностно», – отметил Бочаров.

Он подчеркнул, что терроризм, экстремизм все глубже маскируются. «И равнодушие как раз заключается в том, что мы перестали обращать на это внимание», – сообщил Бочаров.

«Сейчас будут проведены все необходимые расследования, найдены виновные, обнаружена масса недостатков, которых не должно было быть. Виновных накажут, но детей не воскресишь. Поэтому призываю всех быть бдительными!» – добавил первый замсекретаря ОП.

Бочаров добавил, что из Москвы в Казань в ближайшие часы будут направлены дополнительные ресурсы по линии МЧС, а также психологи. Правоохранительные органы оценят причины, которые привели к трагедии, также проверят, как преступнику выдали оружие.

«Стоит поддержать уже озвученное решение президента РФ Владимира Путина о том, что нужно срочно проработать необходимые коррективы порядка оборота оружия среди гражданского населения», – отметил Бочаров.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Подозреваемый – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.

По официальным данным администрации Казани, в результате стрельбы погибли девять человек, семеро из них – дети. 18 детей находятся в детской клинической больнице с огнестрельными ранениями, переломами и ушибами.

Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.