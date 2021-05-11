В ФРГ предупредили о растущем числе направляющихся через Балканы мигрантов

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о растущем числе мигрантов на Балканском маршруте и призвал не допустить возвращения Европы к ситуации миграционного кризиса.

В 2015 году многочисленные волны мигрантов пытались перебраться в Европу, что привело к полномасштабному миграционному кризису. Массовое перемещение мигрантов через балканские страны предшествовало кризису.

«Очевидно, что число мигрантов значительно растет, особенно на балканском маршруте… Мы должны сделать что-то, чтобы мы не вернулись к тревожным уровням», – сообщил Зеехофер в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».

По мнению министра, приемлемый уровень миграции для Германии – 200 тыс. человек в год. Такое число человек может быть принято страной «без социальных или политических проблем».

Отмечается, что в 2020 году число мигрантов составило чуть больше половины от этой цифры.

В апреле сообщалось, что около 6,5% жителей Германии являются мусульманами, при этом почти половина из них имеют гражданство ФРГ. По данным Bamf, 45% мусульман в стране являются выходцами из Турции и их потомками, 27% приехали из стран Ближнего Востока и Северной Африки, около 20% прибыли в Германию из Юго-Восточной Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что немецкие женщины объединяются в борьбе с домогательствами мигрантов.