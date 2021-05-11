Мужчина заразился тремя инфекциями после одного укуса клеща



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Семидесятилетний пациент обратился в одну из больниц штата Орегон с жалобами на лихорадку (повышенную температуру), тошноту и болезненную отечность в области лодыжки. Анализ крови показал, что у мужчины понижены концентрации эритроцитов и тромбоцитов в крови (анемия и тромбоцитопения). Биохимические показатели крови указывали на острое поражение печени и почек.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз

Болезнь Лайма — одна из многих инфекций, которые способны переносить клещи

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Пациент сообщил врачам, что месяцем ранее его укусило «насекомое» (мужчина не видел его) в лодыжку, которая сейчас отекла. Это случилось во время поездки на северо-восток США, где широко распространены клещи (которые являются паукообразными, а не насекомыми).

Дальнейшее обследование дало неожиданные результаты. Пациент оказался инфицированными не только Borrelia burgdorferi – возбудителем клещевого боррелиоза или болезни Лайма, наиболее «обычной» клещевой инфекции. У него также нашли бактерии Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, которые вызывают анаплазмоз и бабезиоз соответственно.

Основные симптомы бабезиоза – гемолитическая анемия и лихорадка – немного напоминают течение малярии. Также этой инфекции характерны усталость, озноб, головная боль, анорексия, сухой кашель. Заражение может происходить не только при укусе клеща, но и при переливании крови.

При анаплазмозе страдают различные клетки крови: белые клетки, эритроциты и тромбоциты. Появляются признаки повреждения печени, в моче может обнаруживаться кровь. Из общих симптомов характерны диарея, анорексия и потеря веса.

Оба заболевания встречаются в России

У этих болезней есть некоторые общие проявления. Ученые предполагают, что это внесло вклад тяжести состояния пациента. Например, и бабезиоз, и анаплазмоз могут вызывать поражения со стороны крови и внутренних органов. Однако более ранних описаний совместного протекания целых трех клещевых инфекций не существует. Известно, что сопутствующие заболевания могут существенно ухудшать течение болезни Лайма.

Сифилис XXI века – болезнь Лайма

18 июня 1982 года вышло сообщение об открытии возбудителя таинственной болезни Лайма – самой быстро распространяющейся клещевой инфекции в мире.

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Симптомы болезни у пациента ушли после того, как он прошел курс лечения несколькими антибактериальными препаратами.