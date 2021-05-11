 

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности бессимптомной формы COVID-19

11.05.2021, 16:34, Разное
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, какую опасность несут бессимптомные больные COVID-19. Они могут заразить гораздо большее число людей.
По словам врача-инфекциониста Натальи Пшеничной, эпидемическая ситуация в РФ на сегодняшний день постепенно стабилизируется. Однако колебания показателей случаев заболеваемости в сутки до сих пор фиксируются.

Только от людей зависит, как станет развиваться дальнейшая ситуация. Сейчас многие люди расслабились, забыли о выполнении элементарных правил. Ряд проведенных исследований говорят о том, что носители COVID-19, не имеющие ярко выраженных симптомов, могут быть источниками заражения.

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, необходимо соблюдать все профилактические меры. Также стоит не отказываться от вакцинации. Не исключается, что в скором времени COVID-19 станет сезонной инфекцией, которая станет распространяться осенью, зимой и весной. Сейчас важно, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Источник: rg.ru



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