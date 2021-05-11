Специалисты Роскачества рассказали, как похудеть к лету

Специалисты Роскачества рассказали, как с пользой для здоровья можно похудеть к лету. По их словам, нужно сбрасывать килограммы не за счет жира.

Чтобы снизить вес, следует придерживаться правильного питания. Перед тем, как начать придерживаться определенной диеты, нужно проконсультироваться с врачом.

Во время похудения важно следить за балансом витаминов и минералов, огромное значение имеет физическая нагрузка. Начинать необходимо с коротких пеших дистанций, постепенно увеличивая их.

При правильном процессе похудения потеря веса за одну неделю должна состоять 1-1,5 килограмма. Постепенное снижение массы тела не приведет к тому, что кожа потеряет тонус.

В Роскачестве рекомендуют обратить внимание на различные виды диеты. Важно убедиться в том, что у человека отсутствуют какие-либо противопоказания.

Источник: rskrf.ru