Специалисты Роскачества рассказали, как похудеть к лету
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Специалисты Роскачества рассказали, как с пользой для здоровья можно похудеть к лету. По их словам, нужно сбрасывать килограммы не за счет жира.
Чтобы снизить вес, следует придерживаться правильного питания. Перед тем, как начать придерживаться определенной диеты, нужно проконсультироваться с врачом.
Во время похудения важно следить за балансом витаминов и минералов, огромное значение имеет физическая нагрузка. Начинать необходимо с коротких пеших дистанций, постепенно увеличивая их.
При правильном процессе похудения потеря веса за одну неделю должна состоять 1-1,5 килограмма. Постепенное снижение массы тела не приведет к тому, что кожа потеряет тонус.
В Роскачестве рекомендуют обратить внимание на различные виды диеты. Важно убедиться в том, что у человека отсутствуют какие-либо противопоказания.
Источник: rskrf.ru
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